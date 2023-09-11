Libya'daki selde ölü sayısı 20'ye yükseldi

İSTANBUL (AA)- Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

El-Beyda İl Sağlık Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Beyda ve Şehhat kentlerinde sel nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ambulans ve Acil Servis Biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Suse kentinde yaşanan selde 3'ü kadın 7 kişinin öldüğü kaydedildi.

Devlete bağlı Kriz ve Acil Durum Odası Sözcüsü Velid el-Urfi, yaptığı açıklamada, Merc kentinde sel felaketi sırasında aracında mahsur kalan bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Libya'nın doğusundaki çeşitli kentlerde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 20'ye ulaştı.

Trablus merkezli "February" televizyonu, sel nedeniyle 50 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Libya'nın doğusunda sel

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, bu sabah yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki çeşitli bölgelerde yaşanan sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Olumsuz hava şartları Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.