Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü

Libya resmi haber ajansı LANA'da yer alan habere göre, Seyfülislam Kaddafi'nin danışmanı ve siyasi ekibinin başı Abdullah Osman, Seyfülislam'ın öldüğünü doğruladı.

Silahlı saldırıya uğradı

Osman, Libya'daki bir televizyon kanalına saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin saldırı sonucu öldüğünü belirterek, "Dört silahlı adam, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktıktan sonra Saif Kaddafi'nin evine baskın düzenleyerek onu öldürdü." dedi.



Haberlerin ardından Sefülislam Kaddafi’nin Avukatı Halid ez-Zaidi de, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada müvekkilinin öldürüldüğünü doğruladı.

Yaptığı açıklamada Zaidi, "Bu trajik olayda taviz vermeyi, sessiz kalmayı ve geri adım atmayı reddettiği için ihanet odaklarına kurban giden Seyfülislam Kaddafi’nin şehadeti dolayısıyla tüm Libya halkına ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Adamları öldürerek davaları susturabileceklerini veya sesleri susturarak fikirleri öldürebileceklerini düşündülerse yanıldılar." ifadelerini kullandı.

İdam cezasına çarptırılmıştı

Seyfülislam Kaddafi, Libya'da hiçbir zaman resmi bir görevde bulunmazken, 2000'den 2011'e kadar babasının ikinci adamı olarak kabul edildi. Seyfülislam Kaddafi, babasının devrilmesinin ardından Bedevi aşiret mensubu kılığına girerek komşu ülke Nijer'e kaçmaya çalıştığı sırada Libyalı bir göçebe tarafından ihbar edilmiş ve yakalanmıştı.

Seyfülislam Kaddafi, 2011'de Zintan'da hapse atılmış ve mahkeme tarafından savaş suçlarından dolayı kurşuna dizilerek idam cezasına çarptırılmıştı ancak 2017'de bir af yasası kapsamında serbest bırakılmıştı. Seyfülislam Kaddafi, hakkında ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından da savaş suçlarından dolayı hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.

Başkanlığa adaylık başvurusu yapmıştı

Seyfülislam Kaddafi, 14 Kasım 2021’deki başkanlık seçimi için adaylık başvurusunda bulunmuş ardından cinayet ve savaş suçları nedeniyle hakkında nihai yargı kararı olduğu için adaylığı iptal edilmişti. Seyfülislam Kaddafi’nin karara itirazı tansiyonu yükseltmiş, seçim sürecinin çökmesine ve Libya'nın siyasi krizini derinleştirmişti.



Öte yandan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'dan yapılan açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan bölgesinde Seyfülislam Kaddafi'yi öldürdüğü yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, 444. Tugay'ın Zintan'da herhangi bir birliğinin bulunmadığı ifade edildi.