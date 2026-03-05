LinkedIn kurucu ortağı Reid Hoffman’ın Epstein ile yakınlığı ifşa edildi

LinkedIn’in kurucu ortaklarından Reid Hoffman hakkında çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein belgelerine göre, Hoffman’ın Epstein’in özel adasında ve New York’taki evinde bulunduğu, ikilinin uzun süreli yazışmalar yaptığı belirlendi. Hoffman'ın Mark Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel ve Epstein'in de katıldığı bir akşam yemeği organize ettiği de tespit edildi.

“Tüm bağlantılar araştırılsın, suçlular yargılansın”

Girişimcinin, Epstein'a, dondurma gönderdiği ve "ister sen ye istersen de kızlara ver" diye mesaj gönderdiği de ifşa oldu. Hoffman'ın Epstein ile ilişkisini uzun yıllar devam ettirdiği belirtilirken Hoffman'ın Epstein ile yabancı bir diplomatı tanıştırmakta aracılık yaptığı da belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hoffman yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Hoffman yaptığı açıklamada, "Kurbanlar adalet hak ediyor, gecikme veya dikkat dağıtıcı şeyler değil. Suç işleyenleri ifşa etmek için Epstein ile olan tüm bağlantıları araştırmak üzere basın ve internet üzerinden yapılan tüm çalışmaları memnuniyetle karşılıyorum. Trump yönetimi tüm dosyaları yayınlamalı ve sorumluların hepsini yargılamalı. İstisna yok. Bahane yok" dedi.

Hoffman'ın bir sözcüsü daha sonra, "kızların, kendilerini ‘kızlar’ olarak adlandıran Epstein'ın iç ekibinin yetişkin üyeleri olduğunu" ekledi.

Epstein, 2008'deki mahkumiyetinden sonraki yıllarda Silikon Vadisi genelinde bağlar kurarak, bir dizi önde gelen teknoloji yöneticisi ve yatırımcıyla ilişkiler geliştirdi.

Bloomberg raporuna göre, Hoffman bir noktada Zuckerberg, Musk ve Thiel'in de katıldığı bir akşam yemeğinde Epstein'ı da ağırladı.