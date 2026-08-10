Lionel Messi'nin hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı

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Jorge Messi, Rosario kenti yakınlarındaki Perez kasabasında yer alan El Prado Mezarlığı'nda aile arasında düzenlenen törenle toprağa verildi.

Arjantinli futbol yıldızı Messi ve eşi Antonela Roccuzzo ile aile ve yakınlarının katıldığı cenaze töreni yoğun güvenlik önlemleri altında ve büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildi.

Mezarlık çevresinde gazeteciler, polis ekipleri ve Arjantinli yıldızın hayranları toplandı. Çok sayıda taraftar, hem baba olarak hem de menajer olarak Messi'nin hayatında ve kariyerinde önemli bir yere sahip olan Jorge Messi'ye veda etmek için yanlarında hediyeler getirdi.

Jorge Messi bir süredir kanser tedavisi görüyordu

Aile, ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapmazken Arjantin'in Clarin gazetesi, Jorge Messi'nin kanser tedavisi gördüğünü ve 2026 Dünya Kupası da dahil olmak üzere birkaç aydır hastanede tedavi altında olduğunu yazdı.

Baba Messi'nin sağlık durumu, Dünya Kupası sırasında Arjantinli yıldızın Cezayir'e attığı golün ardından gözyaşlarına boğulmasıyla gündeme gelmiş, bu duygusal anlar babasının hastalığıyla ilişkilendirilmişti.

Öte yandan, Arjantinlilerin Messi'ye duyduğu yoğun sevginin aksine, mezarlık çevresindeki kalabalığın oldukça sınırlı kaldığı görüldü.

Lionel Messi'nin doğduğu ev, taraftarların kapısına bıraktığı çok sayıda hediye, mektup, pankart ve çiçekle adeta bir anıt alanına dönüştü.

Başkent Buenos Aires'in 300 kilometre kuzeyindeki Rosario kentinde bulunan iki katlı mütevazı ev, Arjantin bayrakları ve yıldız futbolcuya destek mesajlarıyla donatıldı.