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Lisede bıçaklı saldırı: Bir öğretmen öldürüldü

Fransa'da bir lisede düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğretmen hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Fransa'nın kuzeyinde bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre bir kişi, ülkenin kuzeyindeki Arras kentinin merkezinde bir liseye girerek bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Polis şüpheliyi ve erkek kardeşini gözaltına aldı.

Şüphelinin 20'li yaşlarda ve söz konusu lisenin eski bir öğrencisi olduğu aktarıldı.