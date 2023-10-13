Lisede bıçaklı saldırı: Bir öğretmen öldürüldü

Fransa'nın kuzeyinde bir lisede gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldürüldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre bir kişi, ülkenin kuzeyindeki Arras kentinin merkezinde bir liseye girerek bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Polis şüpheliyi ve erkek kardeşini gözaltına aldı.

Şüphelinin 20'li yaşlarda ve söz konusu lisenin eski bir öğrencisi olduğu aktarıldı.