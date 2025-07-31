Litvanya Başbakanı Gintautas Paluckas istifa etti

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Başbakan Gintautas Paluckas'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Paluckas bu sabah beni aradı ve istifa ettiğini duyurdu" dedi.

Başbakan Paluckas konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, istifanın Paluckas'ın ailesine ait şirketlerde tespit edilen mali suçlarla ilgili soruşturmadan kaynaklandığı öğrenildi. Gitanas Paluckas'ın Litvanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanlığı'ndan da istifa edeceği bildirilirken, partinin başına önceki Ekonomi ve İnnovasyon Bakanı Mindaugas Sinkevicius'un geçmesi bekleniyor.

Koalisyon hükümetinin dağılması bekleniyor

Gitanas Paluckas, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılan parlamento seçimleri sonrası üç partili koalisyonun kurulmasının ardından başbakanlık görevine başlamıştı. Paluckas'ın istifasının ardından koalisyon hükümetinin çökmesi ve kabinesinin de istifa etmesi bekleniyor.

Kardeşinin hanımına ait şirkette arama

Edinilen bilgiye göre Litvanya Mali Suçları Soruşturma Servisi görevlileri sabah saatlerinde Başbakan Gitanas Paluckas'ın kardeşi Danas Paluckas'ın karısına ait Dankora adlı şirkette arama yaptı. Söz konusu şirket Avrupa Birliği (AB) desteğinden yararlanarak Başbakan Paluckas'a ait firmadan batarya sistemleri satın almıştı.