Litvanya’dan ABD’ye İran operasyonları için açık kapı!

Litvanya Silahlı Kuvvetleri Komutanı Raimundas Vaiksnoras’ın son açıklaması, Baltık bölgesinin güvenlik politikalarında yeni bir döneme işaret ediyor. Vaiksnoras, ABD’nin İran’a yönelik olası askeri operasyonlarını desteklemek amacıyla Litvanya topraklarının Amerikan savaş uçaklarına açılabileceğini belirtti. Bu sözler, NATO içinde İran’a karşı daha sert bir tutumun yükseldiğinin göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Bölgesel güvenlik endişesi

Komutan, İran’ın nükleer hedeflerine yönelik saldırıları “meşru” gördüğünü vurgularken, bu tehdidin önlenmesi gerektiğini ifade etti. İran’ın Rusya tarafından güçlü şekilde desteklendiğini hatırlatan Vaiksnoras, bu ittifakın Batı ve demokratik dünya için giderek büyüyen bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Açıklamanın bir diğer kritik boyutu ise kararın nihai olarak siyasi liderler tarafından verileceğinin altının çizilmesi. Bu, askeri düzeyde verilen desteğin siyasi irade ile teyit edilmesi gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla Litvanya’nın pozisyonu, yalnızca askeri bir refleks değil; aynı zamanda NATO içindeki stratejik uyumun da parçası.

ABD açısından bakıldığında, Litvanya’nın bu tavrı Avrupa’da ek bir lojistik avantaj anlamına geliyor. İran’a yönelik olası operasyonlarda Baltık topraklarının kullanılması, Washington’a stratejik esneklik sağlayabilir. Ancak bu durum, İran ve Rusya ile diplomatik gerilimin daha da artmasına yol açabilir.

Litvanya’nın bu çıkışı, küçük bir ülkenin küresel güvenlik denkleminde nasıl kritik bir rol üstlenebileceğini gösteriyor. NATO’nun doğu kanadında verilen bu mesaj, İran’ın bölgesel güç arayışına karşı Batı’nın erken ve sert önlemler alma niyetini açıkça ortaya koyuyor.