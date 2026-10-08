Litvanya’dan AB’ye çağrı: Rus tahılına liman yasağı ve oligarklara yaptırım talebi

Karadeniz limanlarına dönük saldırıların ardından Rusya'nın Baltık rotasını daha sık kullanmaya başlaması üzerine bölge ülkeleri harekete geçti. Estonya'nın geçtiğimiz hafta attığı ilk adımın ardından Litvanya da benzer bir kısıtlamayı gündeme taşıdı. Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius, mevcut durumun kabul edilemez olduğunu belirterek bugüne kadar gıda ürünlerinin yaptırım kapsamı dışında tutulması nedeniyle bu geçişlere göz yumulduğunu ifade etti.

Ortak bölgesel tutum ve yaptırım talebi

Konuyu Letonya Başbakanı ile de değerlendirdiğini belirten Sinkevicius, bölgesel adımların ötesinde Avrupa Birliği genelinde bağlayıcı kararlar alınması gerektiğini savundu. Litvanya'nın sunacağı paket sadece liman ve transit geçiş yasaklarıyla sınırlı kalmayacak. Vilnius yönetimi, Ukrayna'daki askeri operasyonları finanse ettiği öne sürülen Rus tarım sektöründeki üst düzey isimlerin ve oligarkların da AB yaptırım listelerine eklenmesini teklif edecek.