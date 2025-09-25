  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Litvanya’dan Türkiye’ye teşekkür
Takip Et

Litvanya’dan Türkiye’ye teşekkür

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Baltık semalarını korumak için Litvanya’ya Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı konuşlandıran Türkiye’ye teşekkür etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Litvanya’dan Türkiye’ye teşekkür
Takip Et

 Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Müttefikimiz Türkiye'ye, Baltık gökyüzünü korumak için Litvanya'ya HİK uçağı konuşlandırdığı için teşekkür ederim. Bu, müttefik kararlılığının güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında gerçek NATO birliğinin böyle olduğuna vurgu yapan Budrys, NATO topraklarının her karışını omuz omuza savunmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da Büyükelçi Esra Toplu’nun, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene ile birlikte geçici olarak Siauliai Hava Üssü'nde NATO görevi için konuşlandırılan Türk HİK uçağının personelini ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye, Baltık hava sahasını korumada NATO müttefikimiz Litvanya'nın yanında olmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında HİK uçağının 22-25 Eylül'de Litvanya hava sahasında görev icra ettiğini bildirmişti.

Son dakika Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındıSon dakika Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındıGündem

 

ABD Büyükelçisi Barrack: Trump-Erdoğan görüşmesi tek kelimeyle destansıydıABD Büyükelçisi Barrack: Trump-Erdoğan görüşmesi tek kelimeyle destansıydıDünya

 

Dünya
Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
Trump'tan Türk heyetine: Çok zekiler, keşke bu kadar zeki olmasalardı
Trump’tan Erdoğan’a sandalye jesti: Daha önce 2 lidere de yapmıştı
Trump’tan Erdoğan’a sandalye jesti: Daha önce 2 lidere de yapmıştı
ABD Büyükelçisi Barrack: Trump-Erdoğan görüşmesi tek kelimeyle destansıydı
ABD Büyükelçisi Barrack: Trump-Erdoğan görüşmesi tek kelimeyle destansıydı
ABD Savunma Bakanı, dünyanın dört bir yanından amiral ve generalleri toplantıya çağırdı
ABD Savunma Bakanı, dünyanın dört bir yanından amiral ve generalleri toplantıya çağırdı
Trump’ın Erdoğan’a “Rus petrolünü alma” çıkışının nedeni ne?
Trump’ın Erdoğan’a “Rus petrolünü alma” çıkışının nedeni ne?
Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan paylaşımı
Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan paylaşımı