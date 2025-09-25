Litvanya’dan Türkiye’ye teşekkür

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Müttefikimiz Türkiye'ye, Baltık gökyüzünü korumak için Litvanya'ya HİK uçağı konuşlandırdığı için teşekkür ederim. Bu, müttefik kararlılığının güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında gerçek NATO birliğinin böyle olduğuna vurgu yapan Budrys, NATO topraklarının her karışını omuz omuza savunmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da Büyükelçi Esra Toplu’nun, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene ile birlikte geçici olarak Siauliai Hava Üssü'nde NATO görevi için konuşlandırılan Türk HİK uçağının personelini ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye, Baltık hava sahasını korumada NATO müttefikimiz Litvanya'nın yanında olmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında HİK uçağının 22-25 Eylül'de Litvanya hava sahasında görev icra ettiğini bildirmişti.