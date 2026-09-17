Lityum hamlesi borsayı hareketlendirdi: Alkemy Capital hisseleri yükseldi

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İngiltere hükümetinin lityum sektörüne yönelik hibe programından gelen destek haberi, Alkemy Capital Investments hisselerinde yükselişe neden oldu. Şirketin Tees Valley Lithium biriminin aldığı ön teklif kapsamında sağlanabilecek finansmanın 18,3 milyon sterline kadar çıkabileceği açıklandı.

Hibe, lityum rafinerisi için kullanılacak

Sağlanması planlanan finansmanın, Tees Valley Lithium tarafından İngiltere'nin Billingham kentinde kurulması planlanan lityum rafinerisinin ilk aşamasının geliştirilmesine katkı sağlaması öngörülüyor. Söz konusu projenin ilk fazının maliyetinin 185 milyon sterlin olduğu belirtildi.

Hisseler yüzde 14 yükseldi

Hibe haberinin ardından Alkemy Capital Investments hisseleri Perşembe günü yüzde 14 değer kazandı. Piyasadaki hareketlilikte, şirketin lityum birimine yönelik kamu desteğinin yanı sıra planlanan rafineri projesinin finansmanına ilişkin gelişme etkili oldu.

Finansman mevcut ortakların payını azaltmayacak

Alkemy Capital, söz konusu finansmanı "seyreltici olmayan" bir kaynak olarak nitelendirdi. Bu ifade, sağlanacak finansmanın mevcut hissedarların şirketteki sahiplik oranlarında azalmaya yol açmayacağı anlamına geliyor.

Billingham'daki proje için önemli adım

Tees Valley Lithium'un planladığı Billingham lityum rafinerisinin 185 milyon sterlinlik ilk geliştirme aşaması, İngiltere hükümetinden alınması beklenen hibenin kullanım alanını oluşturuyor. Şirketin lityum birimine yönelik hibe ön teklifi, projenin finansman sürecindeki son gelişme olarak öne çıktı.