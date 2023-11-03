Liverpool forveti Luis Diaz'ın babasını ELN kaçırdı

Liverpool forveti Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz, geçen cumartesi günü eşiyle birlikte Kolombiya'da kaçırılmıştı. Futbolcunun annesi bir süre sonra bir aracın içinde terk edilirken babasının izi bulunamamıştı.

Kolombiya hükümeti başlangıçta bunun bir suç örgütünün işi olabileceğini belirtmişti. Fakat ELN ile ateşkes görüşmeleri yürüten hükümet delegasyonu, bunun sorumlusunun “ELN’ye bağlı bir birim olduğunu resmi kanallardan öğrendiklerini” duyurdu.

Kolombiya’da en büyük aktif gerilla örgütü olan, 1964’te kurulmuş ELN’nin 2 bin 500 civarında üyesi olduğu tahmin ediliyor.

Örgütün en güçlü olduğu bölge de Lusi Manuel Diaz ve eşi Cilenis Marulanda’nın da yaşadığı Venezuela sınırına yakın yerler.

Benzin istasyonundan kaçırıldılar

Güvenlik kamerası görüntüleri, çiftin sürdüğü arabanın motosikletli bir grup tarafından takip edildiğini, yaşadıkları Barrancas kentinde bir benzincide yakıt almak için durduklarında da silah zoruyla kaçırıldıklarını gösteriyor.

Kolluk kuvvetleri arama faaliyetlerini Venezuela sınırındaki dağlık bölge Serrania del Perija’ya yoğunlaştırmış durumda. Bugüne kadar kaçırma sırasında kullanıldığı düşünülen iki motosiklet ve bir de otomobil bulundu.

Hükümetin ELN ile müzakerelere delegasyonunun başında bulunan Otty Patino “Luis Manuel Diaz’ın derhal serbest bırakılmasını” talep etti:

“ELN’ye rehin almanın kriminal bir faaliyet olduğunu, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve mevcut müzakereler kapsamında insan kaçırmaya son verme taahhütlerinin bulunduğunu hatırlatırız.”

Luis Diaz’ın son derece popüler bir milli futbolcu olduğu Kolombiya’da bu olay büyük bir sansasyon yarattı. Salı günü Luis Manuel Diaz’ın serbest bırakılması için yapılan yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Liverpool takımı da Luis Diaz’a bu süreçte destek oldu. Teknik direktörleri Jürgen Klopp, Pazar günü Premier Lig’de Nottingham Forest’ı 3-0 yendikten sonra bu zaferi “kardeşim” dediği Luis Diaz’a adadı.