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Londra Belediye Başkanı'ndan Trump'a: Rekor sayıda Amerikalı İngiliz vatandaşlığı için başvuru yaptı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği yanıtta, Trump'ın başkanlığı döneminde rekor sayıda Amerikalının İngiliz vatandaşlığı için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Londra Belediye Başkanı'ndan Trump'a: Rekor sayıda Amerikalı İngiliz vatandaşlığı için başvuru yaptı
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Londra Belediye Başkanı Sadık Khan'ın Sözcüsü, İngiltere Başkanı Keir Starmer ile İskoçya'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın basın açıklaması sırasında, Khan ile ilgili yaptığı eleştirilere yanıt verdi.

Sözcü, Khan'ın, ABD Başkanı'nın dünyanın en büyük şehrine gelmek istemesinden büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

Londra Belediye Başkanı'nın Sözcüsü, "(Trump, eylülde Londra'ya yapacağı ziyarette) Çeşitliliğimizin bizi daha zayıf değil, daha güçlü; daha fakir değil, daha zengin kıldığını görebilir. Belki de bu nedenlerden ötürü onun başkanlığı döneminde rekor sayıda Amerikalı İngiliz vatandaşlığı için başvuruda bulundu" ifadelerini kullandı.

Trump: Belediye Başkanınızın hayranı değilim

ABD Başkanı Trump, sahibi olduğu golf tesislerini gezmek üzere İskoçya'ya yaptığı ziyarette, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelmiş ve iki lider basına açıklamalarda bulunmuştu.

Trump'a, eylülde İngiltere'ye yapacağı resmi ziyarette başkent Londra'yı ziyaret edip etmeyeceği sorulduğunda, "Evet, ziyaret edeceğim. Belediye Başkanınızın hayranı değilim. Bence berbat bir iş çıkardı, Londra Belediye Başkanı... kötü bir insan" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Başkanı Starmer'ın araya girerek, "Aslında o benim arkadaşım." ifadesini kullanması üzerine Trump, "Bence berbat bir iş çıkardı ama Londra'yı kesinlikle ziyaret ederim" diye konuşmuştu. ​​​​​​​

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