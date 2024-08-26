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Londra'da 45 katlı binada yangın çıktı!

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki Blackwall'da 45 katlı binada çıkan yangına müdahale etmek üzere 70 itfaiyeci görevlendirildi.

Haber Merkezi
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Londra'da 45 katlı binada yangın çıktı!
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Londra İtfaiye Teşkilatından (LFB) yapılan açıklamada, 10 itfaiye aracı ve yaklaşık 70 itfaiyecinin Blackwall'daki Biscayne Caddesi üzerinde yer alan yüksek binada çıkan yangına müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, 45 katlı binanın 25. katındaki dairenin büyük bölümü ve balkonun yandığı belirtildi.

Yoğun duman nedeniyle bölgede bulunanlara pencere ve kapılarını kapalı tutmaları, Biscayne Caddesinden uzak durulması tavsiye edilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Çok katlı başka binada çıkan yangında da 100'ü aşkın kişi tahliye edilmişti

Başkentin doğusundaki Dagenham bölgesindeki çok katlı başka bir binada sabah saatlerinde çıkan yangına da 200'den fazla itfaiyeci müdahale ederken, 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

LFB'den yapılan açıklamada, binanın tamamının yangından etkilendiği ve aralarında çocukların da bulunduğu 100'ü aşkın bina sakininin tahliye edildiği aktarılmıştı.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtilmiş ancak binada yangınla ilgili bazı güvenlik sorunlarının bulunduğu iddia edilmişti.

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