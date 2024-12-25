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Londra'da bir kişi aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdü: Biri ağır 4 yaralı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 31 yaşındaki bir kişinin aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Londra'da bir kişi aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdü: Biri ağır 4 yaralı
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Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, saat 00.45 sıralarında kentin ünlü Shaftesbury Caddesi'nde bir kişinin aracını ters yönde ilerleyerek kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olayda biri ağır 4 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

"Suçlu, dakikalar içinde yakalandı"

Polis yetkilisi Stuart Cundy, yaptığı açıklamada, aracın 31 yaşındaki sürücüsünün cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını aktararak, "Polis memurları, olaya hızla karşılık vererek ve City of London polisiyle yakın çalışarak dakikalar içinde şoförü yakaladı." ifadesini kullandı.

"Olay, terör bağlantılı değil"

Cundy, iddiaya göre şoförün aracını kaldırıma sürmeden önce bir gece kulübündeki arbedeye karıştığını kaydederek, "Olayın münferit bir eylem olduğu, terörle bağlantısı olmadığı da teyit edildi." dedi.

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