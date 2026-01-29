Londra'da First Lady Melania Trump belgeseli için toplam üç bilet satıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın hayatını konu alan “Melania” adlı belgesel, İngiltere’de beklenen ilgiyi görmedi.

Belgeselin cuma günü yapılacak Londra prömiyeri öncesinde, Islington’daki bir sinemada saat 15:10’daki gösterim için yalnızca bir bilet satıldığı, aynı gün saat 18.00’deki ikinci seans için ise sadece iki bilet alındığı bildirildi.

Öte yandan, Londra genelindeki Vue sinemalarında planlanan 28 ayrı gösterimin tamamında koltukların boş olduğu belirtildi.

Euronews'in Telegraph gazetesinden derlediği habere göre Vue CEO’su Tim Richards, belgeselin gösterime alınmasına tepki gösteren çok sayıda e-posta aldığını söyledi.

Richards, “Film hakkında ne düşündüğümüzden bağımsız olarak, Britanya Film Sınıflandırma Kurulu’ndan onay aldıysa gösteririz. Filmleri sansürlemek için yargıç rolüne soyunmayız" dedi.

Belgeselin küresel gösterimi cuma günü başlıyor.

Film, 24 Ocak’ta Beyaz Saray’da Başkan Trump, First Lady Melania Trump ve yakın çevreleri için düzenlenen özel bir gösterimle ilk kez izlenmişti.

Yapım, Trump’ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasından önceki 20 günü mercek altına alıyor. Fragman, 2025 Yemin Töreni Günü ile açılıyor; Melania Trump’ın stil tercihleri, başkana danışmanlık rolü ve Trump’a konuşmasında “barış ve birleştiricilik” vurgusu yapmasını önermesi gibi detaylara yer veriliyor.

Melania Trump’ın danışmanı ve filmin yapımcısı Marc Beckman’ın yürüttüğü proje, Amazon MGM Studios ile yapılan 40 milyon dolarlık anlaşmanın parçası. Anlaşma, Melania Trump’ın koruyucu aile sistemindeki çocuklar gibi önceliklerine odaklanan devam belgesel serilerini de kapsıyor.

Beckman, belgeselin “politik bir film olmadığını”, yaratıcı vizyonun büyük bölümünün bizzat Melania Trump tarafından yönlendirildiğini savunuyor.

Belgeselde Melania Trump’ın diplomatik temasları, Gizli Servis operasyonları, kişisel anlar ve Başkan Trump’ın mizahına dair kısa kesitler de yer alıyor.

Kamuya açık gösterim öncesinde Başkan ve First Lady’nin perşembe günü John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi’ndeki prömiyere katılması bekleniyor. Melania Trump, filmi tanıtmak için bir gün önce New York Borsası’nın açılış zilini de çalmıştı.

ABD’de belgesel yoğun bir tanıtım kampanyasıyla desteklenirken; televizyon reklamları, billboard’lar ve Las Vegas’ta kurulan interaktif bir deneyim alanı da tanıtım faaliyetleri arasında yer aldı.

Ancak İngiltere’deki zayıf bilet satışları, filmin uluslararası ilgisi konusunda soru işaretleri yarattı.