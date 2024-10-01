Londra'da okulda asitli saldırı! 3 kişi yaralandı

The Guardian gazetesinin haberine göre, olaya ilişkin açıklama yapan emniyet yetkilileri, 14 yaşındaki bir kız çocuğun asitli saldırı sonucu 'potansiyel olarak hayatını değiştirebilecek' yaralar aldığını aktardı. Devriye gezen polis memurlarının dün yerel saatle 16.42'de Alfred Road'daki Westminster akademisi personelinden ihbar almaları üzerine olay yerine gittiği, olayın ardından akademinin bugün kapalı olduğu belirtildi.

Sağlık ve itfaiye ekipleriyle birlikte saldırının yaşandığı okula giden polis memurları, olayda üç kişinin yaralandığını tespit etti. 14 yaşındaki kız çocuğun tedavisinin hastanede devam ettiği, hayati tehlikesi olmayan 16 yaşındaki bir erkek çocuğun da hastanede tedavi altında olduğu bilgisi verildi. 27 yaşındaki bir kadın ise hastaneden taburcu edildi. Olay yerine giden polis memurlarından ikisi de kendilerini iyi hissetmemeleri üzerine önlem olarak hastaneye kaldırıldı. Londra Metropolitan Polisi, söz konusu madde üzerinde testlerin devam ettiğini, bu aşamada polislerin maddenin asit olduğunu değerlendirdiğini belirtti.

İncelemeler devam ediyor

Polisten yapılan açıklamada, "Sorumluları tespit edip gözaltına almak için acil incelemeler devam ediyor" denildi, birden fazla olay yerinin söz konusu olduğu ifade edildi. Westminster Şehir Konseyi lideri Adam Hug da konuya ilişkin açıklamasında yaşananın şok edici olduğunu, meclisin olayın yaşandığı okulla temas halinde olduğunu belirtti.