Londra'da ot yangını: Sekiz futbol sahasından büyük alan yandı

Londra İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, kentin doğusundaki Wanstead Flats çayır alanında yerel saatle 12.49'da (TSİ 14.49) yangın çıktığına ilişkin ihbarların yapıldığı belirtildi.

Yangınla ilgili 20'nin üzerinde çağrı geldiği bildirilen açıklamada, 70 itfaiyeciyle alevlere müdahale edildiği vurgulandı.

Yangında, 56 bin metrekareden fazla alan zarar gördü

Açıklamada, yaklaşık 8 futbol sahasından büyük alana karşılık gelen 56 bin metrekareden fazla alanın yandığı ifade edildi.

Londra İtfaiyesi yetkilisi Darren McTernan da yaptığı açıklamada, orman yangınlarında müdahale için hazır bekleyen araçların bu yangında kullanıldığını kaydetti.

Bu araçların yangına yakın noktalarda çalışabilecek ekipmanları sağladığını belirten McTernan, araçların ayrıca 475 litre su taşıdığını anlattı.

"Yangın, kontrol altına alındı"

McTernan, yangının 15.13'te (TSİ 17.13) kontrol altına alındığını söyledi.

Öte yandan Londra İtfaiyesi, bu yıl üçüncü kez yapılan sıcaklık uyarısı nedeniyle yangınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, vatandaşlardan mangal ve sigaranın yangın çıkarma riskine karşı dikkatli olmaları istenirken, bu yıl Londra'da çıkan 23 yangından 4'ünün son 1 haftada gerçekleştiği ifade edildi.