  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Londra’da Suriye bayrağı göndere çekildi
Takip Et

Londra’da Suriye bayrağı göndere çekildi

Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, Londra’daki Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Londra’da Suriye bayrağı göndere çekildi
Takip Et

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Londra'da 2013'ten beri kapatılan ülkesinin büyükelçilik binasında, ​​​​​Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Büyükelçilik binası önünde toplanan ve ellerinde ülkesinin bayraklarını taşıyan çok sayıda Suriyeli de tezahürat yaparak bu ana tanıklık etti.

"Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor"

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Esed'in kimyasal rejiminin yıllarca dayattığı izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor." ifadesini kullandı.

"Bugüne şükürler olsun"

Büyükelçilik binası önünde bu ana tanıklık edenlerden Sammy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ben burada doğdum ama ilk kez Suriye'ye birkaç ay önce gittim. Bugüne şükürler olsun." dedi.

 

Elinde Suriye bayrağı motifli atkı taşıyan Ramsa da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Suriye halkı bu anı çok uzun zamandır bekliyordu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Dünya
Netanyahu, ABD ile 20 yıllık askeri yardım anlaşması iddiasını reddetti
Netanyahu, ABD ile 20 yıllık askeri yardım anlaşması iddiasını reddetti
NATO’dan 8 ülke, Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık destek sağlayacak
NATO’dan 8 ülke, Ukrayna’ya 500 milyon dolarlık destek sağlayacak
Avrupa Birliği Red Bull’a soruşturma başlattı
Avrupa Birliği Red Bull’a soruşturma başlattı
Irak genel seçimlerinde katılım yüzde 56 oldu, koalisyon süreci başladı
Irak genel seçimlerinde katılım yüzde 56 oldu, koalisyon süreci başladı
BM: İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri sonucu 114 sivil öldürüldü
BM: İsrail'in Lübnan'daki ateşkes ihlalleri sonucu 114 sivil öldürüldü
İtalya’dan Bosna Savaşı’nda “eğlence amaçlı” keskin nişancılara soruşturma
İtalya’dan Bosna Savaşı’nda “eğlence amaçlı” keskin nişancılara soruşturma