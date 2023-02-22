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Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı verildi

Daily Mail tarafından yapılan habere göre Londra'daki ABD büyükelçiliğinde güvenlik alarmı verildi, personel tahliye edildi.

Haber Merkezi
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İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yapılan bir habere göre Londra'da bulunan ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik alarmı verildi. 

Habere göre Londra'da bulunan büyükelçilik kilitlendi ve polis tarafından, içeride bulunanlara pencereden uzak durmaları konusunda uyarı yapıldı.

Büyükelçilik etrafına çok sayıda polis ve polis köpeğinin yönlendirildiği belirtiliyor.

Güvenlik tehdidini neyin tetiklediği ise henüz bilinmiyor.

 