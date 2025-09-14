  1. Ekonomim
  3. Londra'daki aşırı sağ eyleminde 26 polis yaralandı, 25 kişi gözaltına alındı
İngiltere'de aşırı sağcıların başkent Londra'da dün yaptıkları eylemde çıkan olaylarda 4'ü ağır 26 polisin yaralandığı, 25 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, aşırı sağcı Tommy Robinson'ın çağrısıyla yapılan "Konuşma Özgürlüğü Festivali" isimli eylemde 110 bin ile 150 bin arasında eylemcinin yürüdüğü belirtildi.

Asıl adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson'ın çağrısıyla toplanan binlerce İngiliz milliyetçisinin bazı noktalarda yürüyüş güzergahı dışına çıkmak istemesi ve polisle tartışması nedeniyle olaylar yaşandığı kaydedilen açıklamada, eylemcilerin belirlenen alana sığmadığı ifade edildi.

Açıklamada, eylem güzergahı dışına çıkanların polis uyarılarını dinlemediği ve karşı eylem yapan "Irkçılığa Karşı Dur" grubunun olduğu bölüme gitmeye çalıştığı vurgulandı.

Bu grubun yaptığı "Faşizme karşı yürüyüş" adlı eylem alanına aşırı sağcıların girişini engellemeye çalışan polislerin saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, polise yabancı maddeler atıldığı, bazı polislerin ise tekme ve yumrukların hedefi olduğu kaydedildi.

Atlı ve köpekli polislerin düzeni sağlamaya çalıştığına da işaret edilen açıklamada, bazı eylemcilerin çevredeki binaların parmaklıklarına ve inşaat iskelelerine tırmanarak kendilerini ve çevrelerindekini riske attığı aktarıldı.

Londra Polisi, "Krallığı Birleştir" sloganıyla yürüyen protestoculardan 25'inin polise saldırılar ve düzeni bozmaktan gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Londra Metropolitan Polis Teşkilatı Müdür Yardımcısı Matt Twist, bazı protestocuların eyleme "kavga etmeye" geldiğini belirterek, "Bunlar polisle karşı karşıya geldi ve herkesi güvende tutmak için kurulan bariyerleri aşmaya, fiziki ve sözlü saldırı yapmaya çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Twist, olaylarda yaralanan polisler olduğunu da belirterek, "4'ü ağır 26 polis yaralandı. Bu yaralanmaların arasında diş kırılması, burun kırığı, beyin sarsıntısı ve baştan yaralanmalar bulunuyor." dedi.

Gelecek günlerde de gözaltıların artacağını kaydeden Twist, eylemde görev yapan 1600 polisten 500'ünün İngiltere ve Galler'deki başka güçlerden Londra'ya kaydırıldığını bildirdi.

