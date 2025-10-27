Londra’nın yeni "kralları": Katar Hanedanı Kral Charles’ı geride bıraktı

Katar’ın Al Sani (Al-Thani) Hanedanı, Londra’da büyük bir gayrimenkul portföyü oluşturdu. Ailenin sahip olduğu mülklerin toplamı, artık Britanya Kraliyet ailesinin mülklerini geride bırakmış durumda.

Al Sani ailesinin “Küçük Doha” olarak anılan kuzeybatı Mayfair bölgesinin dörtte birine sahip oldukları tahmin ediliyor. Ayrıca Harrods, The Berkeley gibi lüks otellerin sahibi olan ailenin, ülkenin en yüksek binası olan The Shard’da büyük bir payları bulunuyor. Londra’da ünlü bir iş merkezi olan Canary Wharf’un ortaklarından olan aile, Heathrow Havalimanı ve ünlü perakendeci Sainsbury’s’e de yatırım yaptı.

Londra’nın gerçek “kralları” değişiyor

İngiliz haber kanalı GB News haberine göre, Londra denince akla ilk gelen Buckingham, Kensington ya da St. James Sarayları gibi Britanya monarşisinin simgeleri olsa da Britanya Kraliyet ailesinin başkentteki “şahsi” etkisi artık bir başka kraliyet hanedanının etkisi altına girmiş görünüyor.

Katar’ın yönetici hanedanı Al Sani Ailesi, yıllar içinde sessizce, Britanya monarşisinin sahip olduklarını gölgede bırakacak ölçüde devasa bir Londra gayrimenkul imparatorluğu kurmuş durumda.

Kraliyet sarayları, Katar mülkleri

Kral Charles, teknik olarak birçok tarihi konuta sahip olsa da Londra Kulesi ya da Hampton Court Sarayı gibi yapılar, doğrudan “Crown Estate” aracılığıyla devlete ait konumda bulunuyor. Kral, bu mülklerin emanetçisi konumunda olurken, özel sahibi olamıyor.

Katar Kraliyet ailesinin ise Londra’daki portföyü tamamen özel mülkiyet kapsamında oluyor.

Katar etkisinin simgesi

Yaklaşık 2,4 milyar sterlinlik servete sahip Al Sani ailesinin reisi Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani’nin kişisel servetinin 1,6 milyar sterlin seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere’de Mayfair’in kuzeybatısı olan bölge “Little Doha” (Küçük Doha) olarak anılıyor. Bölgedeki binaların dörtte birine yakınının Katarlılara ait olması nedeniyle bölge bu şekilde anılıyor. İngiltere’nin en pahalı özel konutunun da Al Sani ailesine ait olduğu iddia ediliyor.

Londra markaları da Katarlıların elinde

Katarlıların etkisi yalnızca konutlarla sınırlı değil. Al Sani ailesi Londra’nın simge markalarına da sahip oldu.

Ünlü Harrods mağazası, 2010 yılında Katar Yatırım Otoritesi’ne (Qatar Investment Authority) satıldı. The Berkeley, Claridge’s, The Connaught ve The Emory gibi lüks oteller de Katarlıların portföyünde yer alıyor.