Los Angeles yangını: Sigortalı kayıpların 28 milyar doları bulacak

Felaket risk modelleme hizmeti sunan "Karen Clark and Company" (KCC) tarafından yapılan açıklamada, yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıplara ilişkin tahminler paylaşıldı.

Açıklamada, ABD'deki Palisades ve Eaton yangınlarından kaynaklanan konut, ticari ve endüstriyel mülkler ile otomobillerdeki sigortalı kaybın 28 milyar dolara yakın olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Tahmini kayıpların, yangınların yanı sıra dumandan kaynaklanan hasarı, tahliye bölgelerinde evleri yangından zarar görmeyen sakinler için zaman unsuru kayıplarını, garantili yenileme maliyeti teminatını ve talep artışını içerdiği kaydedildi.

En az 28 kişi yaşamını yitirdi

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.