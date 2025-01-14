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Los Angeles yangını: Southern California Edison'a dava açıldı

Los Angeles ve çevresindeki yangınlardan birinin, Southern California Edison'a ait elektrik ekipmanları nedeniyle çıktığı iddiasıyla şirkete dava açıldı.

Haber Merkezi
AA
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Los Angeles yangını: Southern California Edison'a dava açıldı
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Dava, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına California Yüksek Mahkemesinde açıldı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gördüğü ve bunun videolarının sosyal medyada paylaşıldığı aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, şirkete karşı açılan davanın Los Angeles'ta etkili olan yangınlarla bağlantılı açılan davaların ilki olabileceği belirtildi.

Öte yandan şirketin ana kuruluşu Edison Internation Üst Yöneticisi (CEO) Pedro Pizarro ise CNBC'ye verdiği röportajda, Los Angeles bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini vurguladı.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

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