Los Angeles’ta İran protestolarına destek gösterisinde kamyon kalabalığın arasına girdi: 2 yaralı

CBS News’in haberine göre, Los Angeles’ın Westwood bölgesinde, İran’da devam eden protestolara dayanışma amacıyla binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlendi.

Los Angeles İtfaiyesi, toplanan kalabalığın arasına bir kamyonetin dalması sonucu 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Emniyet yetkilileri, kimliği henüz açıklanmayan kamyonet sürücüsünün sorgulandığını bildirdi.

İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te, yerel para biriminin döviz karşısında yaşadığı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin İranlı yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 10 Ocak’ta, protestoların 14. gününde yayımladığı raporda, 37’si emniyet görevlisi ve 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600’den fazla kişinin yaralandığını ve 2 bin 638 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.