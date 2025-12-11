Lotodan 200 milyon lira kazanan talihli ilanla aranıyor!

Almanya'da lotodan yaklaşık 4 milyon Euro kazanan bir talihli, çekilişin üzerinden aylar geçmesine rağmen ortaya çıkmayınca ülkenin resmi lotto idaresi WestLotto ilanla arama başlattı. Kuruluşun internet sayfasında yayınlanan ilanda, 16 Ağustos'ta Krefeld bölgesinde oynanan bir kupona isabet eden ikramiyenin hâlâ alınmadığı belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Lotto idaresi, 17,85 Euro'ya oynanan biletteki Spiel 77 ek oyununun tam isabet olduğunu ve talihlinin 3 milyon 877 bin 777 euro kazandığını duyurdu. Ancak o günden bu yana ne kazanan kişi ortaya çıktı ne de ikramiyeyi teslim almak için bir başvuru yapıldı.

"Belki de altın değerindeki bilet hâlâ bir cebin içinde duruyordur"

Lotto idaresinden yetkililer, talihlinin büyük ihtimalle kazandığından habersiz olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Krefeld'de 16 Ağustos'ta loto oynayan herkesin çekmecelerini, eski mont ceplerini ya da sakladıkları kuponları yeniden kontrol etmeleri istendi. "Belki de altın değerindeki bilet hâlâ bir cebin içinde duruyordur" uyarısı yapıldı.

Almanya'da kayıp talihlilerin aranması yeni bir durum değil. Lotto idaresi, bu yılın başında da 4 Ocak 2025 çekilişinde 2 milyon 300 bin Euro kazanan başka bir kişinin bulunması için haftalarca duyuru yapmıştı. Bu talihli hâlâ ortaya çıkmadı.