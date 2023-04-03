Louis Dreyfus, Rusya'dan tahıl ihracatını durduruyor
Rusya Tarım Bakanlığı, tarım ürünleri ticareti alanında faaliyet gösteren Louis Dreyfus şirketinin Rusya'dan tahıl ihracatını durduracağını duyurdu.
Rusya Tarım Bakanlığı’ndan yaptığı açıklama ile Louis Dreyfus'un Rusya'dan tahıl ihracatını durdurma kararı aldığı bildirdi.
Şirketin 1 Temmuz itibarıyla Rusya'dan tahıl ihracatını sonlandıracağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Şirket şu anda Rusya'daki varlıklarını yeni sahiplerine devretme olasılığını araştırıyor." denildi.
Açıklamada, Louis Dreyfus ve diğer Batılı tarım ürünleri şirketlerinin Rusya'dan ayrılmasının, ülkedeki gıda ihracatını etkilemeyeceğine işaret edildi.
Rusya Tarım Bakanlığı, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, Cargill ve Viterra şirketlerinin de Rusya pazarındaki ihracat faaliyetlerini durdurma kararı aldığını bildirmişti.
Küresel tahıl pazarında yaklaşık yüzde 19 payla Rusya, dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı konumunda bulunuyor.