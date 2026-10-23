Louis Vuitton, Dior, Hermès… Paris'te lüks markalar diken üstünde

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Buna karşılık Burberry, Christian Dior parfüm, Guerlain ve Salomon mağazaları yağma ve hasar nedeniyle 22 Ekim’de kapalı kaldı. Hermès’in Paris’teki mağazasının camları kırılırken, markanın Marsilya’daki mağazasının yakın zamanda yeniden açılmayacağı bildirildi.

Yüzlerce mağaza saldırıya uğradı

Geçen cumartesi Fransa genelinde düzenlenen protestolara 500 binden fazla kişinin katıldığı belirtildi. Gösterilerin gece saatlerinde şiddetlenmesiyle yüzlerce mağaza saldırıya uğradı; vitrinler kırıldı, mağaza ekipmanları tahrip edildi ve ürünler çalındı.

Pazartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasakları ve ulaşım kısıtlamalarının ardından olayların azaldığı aktarıldı. Ancak cumartesi günü yeni protestolar düzenlenmesi yönündeki çağrılar sürüyor.

Başbakan Sébastien Lecornu, cumartesi günü yapılması beklenen gösteriler için kapsamlı güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez’in güvenlik planlarına ilişkin ayrıntıları 22 Ekim Perşembe günü duyurması bekleniyor.

Carrefour’un zararı 200 milyon Euro'ya ulaşabilir

Protestoların ekonomik etkisi perakende sektöründe de hissediliyor. Carrefour, yaklaşık 50 mağazasının yağmalandığını veya hasar gördüğünü açıkladı. Şirket, güvenlik ve lojistik maliyetlerindeki artış ile tüketici güvenindeki gerilemenin kârlılığını 200 milyon Euro'ya kadar azaltabileceği uyarısında bulundu.

Giyim perakendecisi Etam da hafta sonundaki olaylar nedeniyle yaklaşık 1 milyon Euro'luk satış kaybı yaşadığını bildirdi. Şirket ayrıca çalınan ürünler ve mağazalarda meydana gelen hasarın maliyetini 500 bin Euro olarak açıkladı.

Etam yöneticisi Laurent Milchior, olayların önüne geçilmesi için ordunun görevlendirilmesini istedi.

Paris ve Bordeaux’daki mağazalarında hasar ve yağma yaşandığını bildiren Galeries Lafayette de olayların maddi ve ekonomik sonuçlarının önemli olacağını belirtti.

Şiddet olayları lüks turizmi de etkiliyor

Paris’teki şiddet görüntülerinin lüks otellerde rezervasyon iptallerine yol açtığı belirtiliyor. Olayların devam etmesi hâlinde turizm sektörünün daha fazla etkilenebileceği, özellikle yabancı turistlerin lüks mağazalardaki harcamalarının azalabileceği değerlendiriliyor.

Dallas’tan Paris’e gelen Keegan May’in Louis Vuitton’dan 2 bin 200 Euro'luk çanta satın alması, kentte lüks alışverişin sürdüğünü gösteren örneklerden biri oldu. May, Paris’i ziyaret etmeye devam edeceğini ancak gelecekte Vannes gibi daha sakin şehirlerde konaklamayı tercih edebileceğini söyledi.

Art Basel Paris programını kısalttı

Bloomberg'de yer alan habere göre güvenlik endişeleri, kültür ve spor etkinliklerinin programlarını da etkiliyor. Art Basel Paris fuarının, hafta sonu düzenlenmesi beklenen gösteriler nedeniyle programını iki gün kısaltarak 23 Ekim Cuma günü saat 19.00’da sona erdireceği bildirildi.

Pittsburgh Steelers ile New Orleans Saints arasında pazar günü Stade de France’ta oynanacak NFL karşılaşması için de güvenlik önlemleri artırılacak.

Öte yandan BPM Exclusive, Paris’teki iki otomobil galerisinde bulunan Aston Martin ve Maserati araçlarını olası karışıklıklara karşı mağaza katlarından kaldırma kararı aldı.

Paris’teki lüks mağazalar, oteller ve etkinlik organizatörleri yeni protestolar öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, hafta sonundaki gelişmelerin perakende, turizm ve etkinlik sektörleri üzerindeki etkisi yakından izleniyor.