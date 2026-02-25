Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Ekim 2025'teki soygun ve sonrasındaki grevlerin yol açtığı sorunlarla boğuşan Louvre Müzesi'nin müdürü Laurence des Cars'ın istifasını kabul etti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Laurence des Cars'ın yönettiği Louvre Müzesi'ndeki görevinden istifa ettiği bildirildi.

Des Cars'ın istifa mektubunu Macron'a sunduğu belirtilen açıklamada, Macron'un des Cars'ın istifasını kabul ettiği ve müzenin sükunete ihtiyaç duyduğu bir dönemde sorumluluk dolu bu eylemden ötürü memnuniyetini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, müzeyi daha güvenli ve modern kılmaya yönelik faaliyetleri kapsamında dünyaca ünlü kültür kurumunun yeni bir atılıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Oksijen'in derlediği habere göre ayrıca açıklamada, Macron'un des Cars'ı Fransa'nın G7 dönem başkanlığı kapsamında üye ülkelerin büyük müzeleri arasındaki işbirliğiyle ilgili görevlendirdiği bildirildi.

İstifası daha önce kabul edilmemişti

Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, soygunla ilgili 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Hırsızların 7 dakikada yaptığı soygunun, müzenin kameralarının yetersizliği gibi bazı güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını dile getiren des Cars, yaşanan olayı kendileri açısından "büyük bir başarısızlık" olarak değerlendirmişti.

Laurence des Cars, bu konuda "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirterek Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzede 19 Ekim 2025'te soygun düzenlenmişti.

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen bazı mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı. Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.

Müzenin Mısır'ın antik dönemine ait eserlerin olduğu kütüphanesinde de 26 Kasım 2025'te su sızıntısı yaşanırken, farklı kitap ve belgeler hasar görmüştü.

Louvre Müzesi'nin 707 numaralı Duchatel bölümünde tespit edilen ciddi su sızıntısı nedeniyle kurumun bazı bölümleri 13 Şubat'ta ziyarete kapatılmıştı.

Su sızıntısının tespit edildiği bölümde, 15. ve 16. yüzyıla ait çok sayıda eseré bulunuyordu.

Louvre Müzesi çalışanları, 2025 Aralık'tan bu yana çalışma koşulları ve müzenin güvenlik sorunları nedeniyle belli aralıklarla greve gidiyor.

Louvre Müzesi'ndeki teknik aksaklıklar ve elverişsiz bina koşullarına dikkati çeken sendikalar, su baskını gibi kazaların binanın bakımsızlığından kaynaklandığını ve öngörülebilir olduğunu savunmuş, yönetimi gerekli önlemleri almamakla suçlamış ve 15 Aralık'ta grev çağrısı yapmıştı.

15 Aralık'taki grevin ardından 5 Ocak'ta sendikaların çağrısıyla müzenin farklı birimlerinde çalışan yaklaşık 350 kişi, yeniden greve gitme kararı almıştı.

Grev, müze hizmetlerini de olumsuz etkilemiş, Louvre Müzesi'nde Mona Lisa tablosunun sergilendiği galeri dahil bazı sergiler, kısmen ziyarete kapatılmıştı.

Çalışanlar son olarak 12 Ocak'ta greve çıkmıştı.

10 Şubat'ta Louvre Müzesi'nde ziyaretçileri dolandırdığı belirlenen geniş çaplı "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyonda, 2'si müze çalışanı 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Paris Savcılığı, Louvre Müzesi'nde bilet dolandırıcılığı şebekesine bağlı olarak 9 kişi hakkında "organize dolandırıcılık", "suç örgütüne katılma" ve "aktif yolsuzluk" gibi pek çok suçtan kovuşturma başlatıldığını bildirmişti.

Savcılık, söz konusu kişilerden 1'inin tutuklandığını, diğer 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktarmıştı. Fransız basını, dolandırıcılık ağının 2024 yazında faaliyete geçtiği ve özellikle Çinli ziyaretçileri hedef aldığı bilgisini paylaşmıştı.