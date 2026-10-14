Louvre Müzesi Müdürü'nden kritik uyarı: Kapılarını kapatabilir

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin Müdürü Christophe Leribault, müzenin kapsamlı bir yenileme sürecinden geçirilmemesi halinde ziyaretçilere kapılarını kapatma riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Leribault, Le Figaro gazetesine verdiği özel demeçte, Paris'in ünlü yapılarından Louvre Müzesi'nin son durumu hakkında bilgi paylaştı.

Müzenin yönetimine 25 Şubat'ta getirilen Leribault, yapının güvenliği için acil inşaat çalışmalarını sürdürdüklerini, yeni güvenlik kameraları ve koruma tedbirleri aldıklarını, çevresindeki korkuluklarda yenileme çalışmaları yapıldığını aktardı.

Louvre Müzesi'nde hırsızlık alarmı

Leribault, geçen yıl müzede soygunun gerçekleştiği galerideki diğer mücevherleri, bunları sergileyebilecekleri yeni vitrinler belirlenene kadar buradan çıkardıklarını belirterek​​​​​​​, Avrupa'daki müzelerde artan soygunlara karşı tedbir amacıyla Louvre Müzesi'nde sergilenen diğer bazı değerli eşyaları da güvenli bir yere kaldırdıklarını ifade etti.

İklim ve siber güvenlik konusunda artan risklerle karşı karşıya olduklarına işaret eden Leribault, yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle ziyaretçi sayısında yüzde 8 azalma yaşandığını kaydetti.

Leribault, önceliklerinin müzenin güvenliği olduğuna dikkati çekerek, yapının ekipmanlarının, altyapısının ve binasının yıprandığını vurguladı.

Giriş ücretlerine zam gündemde

Müzedeki yürüyen merdivenlerde, ışık sisteminde, tavanda ve klimada onarım çalışmalarına başlandığını dile getiren Leribault, müzeye giriş ücretlerinin makul düzeyde artırılması ihtimalini göz ardı etmediklerini bildirdi.

"Müze hem çok kötü bir durumda hem de aşırı kalabalık." diyen Leribault, artık 9 milyon ziyaretçiyi müzenin en önemli girişi olan piramit noktasından geçiremediklerine dikkati çekti.

Leribault, "Louvre'un Yeni Rönesansı" başlığı altında müzede yapılacak kapsamlı yenileme planının gerekli olduğunu savunarak bu yenileme sürecinin 15 yıla kadar sürebileceğini belirtti.

Fransa'da 2027'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelecek hükümetin müzedeki yenileme çalışmalarının başlamasına izin vermesi gerekeceğini ifade eden Leribault, "Gelecek hükümetin aklında bu olmalı: Louvre onarılmaz, uygun hale getirilmez, dönüştürülmez ise hızlı bir şekilde saygınlığını yitirecek ve nihayetinde kapılarını halka kapatmak zorunda kalacak. Bu bir felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

8 tarihi mücevher hâlâ bulunamadı

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim 2025'te soyulmuştu. Dünya gündemine oturan ve 4 kişinin yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü. Soygunda tarihi değere sahip 8 mücevher çalınmıştı.

Louvre Müzesi'ndeki mücevherleri çaldığı belirtilen şüpheliler, soygundan yaklaşık iki hafta sonra sırayla yakalanmış ancak tarihi eserler bulunamamıştı.​​​​​​​