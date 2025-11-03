  1. Ekonomim
Louvre Müzesi soygunu “küçük çaplı hırsızlar” tarafından gerçekleşti

Fransa’da Paris Savcılığı, Louvre Müzesi’nden 102 milyon dolar değerinde tarihi mücevherlerin çalındığı soygunun, organize suç şebekesi tarafından değil, “küçük çaplı hırsızlar” tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Paris Savcısı Laure Beccuau, franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, “Bu, organize suçun üst kademeleriyle ilişkilendirdiğimiz bir suç tipi değil. Şüpheliler açıkça yerel kişiler; hepsi Paris’in kuzeyindeki düşük gelirli Seine-Saint-Denis bölgesinde yaşıyor” dedi.

Soygun, iki hafta önce pazar sabahı gerçekleşti. Hırsızlar, bir nakliye asansörüyle Louvre’un ikinci katına çıkarak camları kırdı, vitrinleri spiral taşlama makinesiyle açtı ve sadece yedi dakikada olay yerinden motosikletlerle kaçtı.

Polis, şüphelilerden üçünü yakaladı ancak mücevherler hâlâ kayıp. Fransız medyasına göre hırsızlar amatördü; kaçarken İmparatoriçe Eugénie’ye ait altın, zümrüt ve elmaslarla süslü tacı düşürdüler, kullandıkları araçta aletlerini unuttular ve kamyonu ateşe veremeden kaçtılar.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında 34 yaşındaki bir Cezayir vatandaşı, 39 yaşında daha önce hırsızlık suçundan yargılanmış bir kişi, 37 yaşında sabıka kaydı kabarık bir erkek ve onun 38 yaşındaki partneri bulunuyor. Savcılığa göre dördüncü şüpheli hâlâ firarda.

Yetkililer, olayın “Ocean’s Eleven tarzı profesyonel” bir soygun değil, “yerel suçluların gözü kara bir girişimi” olduğunu belirtiyor.

