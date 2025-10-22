  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Louvre Müzesi, soygunun ardından yeniden ziyaretçilere açıldı
Takip Et

Louvre Müzesi, soygunun ardından yeniden ziyaretçilere açıldı

Paris’te gerçekleşen soygunun ardından, dünyaca ünlü Louvre Müzesi tekrar ziyaretçilere açıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Louvre Müzesi, soygunun ardından yeniden ziyaretçilere açıldı
Takip Et

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 19 Ekim'de hırsızların 9 tarihi eseri çaldığı, bunlardan birinin daha sonra hasarlı şekilde bulunduğu soygundan 3 gün sonra Louvre Müzesi'ne ziyaretçi girişleri yeniden başladı.

Öte yandan Müze yönetimi soygunun hedefi olan Apollo Galerisi'nin bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacağını açıkladı.

Ne olmuştu?

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.

Kanada’da Filistin’e destek gösterisi: İsrail’e silah satışları durdurulsunKanada’da Filistin’e destek gösterisi: İsrail’e silah satışları durdurulsunDünya
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalıAB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalıDünya
Türkiye’de bankaların iklim hedeflerine yönelik ilerlemesi sınırlı kaldıTürkiye’de bankaların iklim hedeflerine yönelik ilerlemesi sınırlı kaldıEkonomi

 

Dünya
Pilot ile kabin memurlarının iletişimi kesildi, yolcu uçağı acil iniş yaptı
Pilot ile kabin memurlarının iletişimi kesildi, yolcu uçağı acil iniş yaptı
Uganda’da büyük trafik faciası: 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Uganda’da büyük trafik faciası: 63 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı
Kanada’da Filistin’e destek gösterisi: İsrail’e silah satışları durdurulsun
Kanada’da Filistin’e destek gösterisi: İsrail’e silah satışları durdurulsun
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Avrupa, Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamalı
Trump, Demokratlarla bütçeyi onaylarlarsa görüşecek
Trump, Demokratlarla bütçeyi onaylarlarsa görüşecek
Kennedy ailesinin hikayesi, Netflix dizisi oluyor
Kennedy ailesinin hikayesi, Netflix dizisi oluyor