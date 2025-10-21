  1. Ekonomim
Louvre Müzesi soygununda maddi kaybın 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor

Fransa'da 19 Ekim'de tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin çalındığı dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde maddi zararın 88 milyon euro olabileceği açıklandı.

Louvre Müzesi soygununda maddi kaybın 88 milyon euro olduğu tahmin ediliyor
Paris Savcısı Laure Beccuau, RTL kanalında katıldığı programda, 4 hırsızın 8 tarihi eseri çalmayı başardığı soyguna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Müze küratörünün, hırsızlar tarafından çalınan eserlerin değerinin 88 milyon euro olarak tahmin ettiğini belirten Savcı Beccuau, bu rakamın oldukça yüksek olduğunu ancak maddi zararın eserlerin tarihi değeriyle kıyaslanamayacağını söyledi.

- Tarihi eserler çalınmıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim sabahı soygun gerçekleşmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü sanılan 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın soygunu 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı tespit edilmişti.

