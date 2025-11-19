Louvre Müzesi'nde 88 milyon dolarlık soygunun ardından '100 kameralık' ekstra önlem

Fransa'nın başkenti Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen 88 milyon dolarlık soygunun ardından güvenlik önlemleri artırılıyor. Müze Müdürü Laurence des Cars, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Louvre'da güvenliği sıkılaştırma önlemleri kapsamında gelecek yılın sonuna kadar 100 dış mekan kamerası kurulacağını bildirdi. Louvre arazisi içinde "polis karakolu" kurulacağını belirten des Cars, böylelikle Paris polisiyle bağların güçlendirileceğini de ifade etti.

Des Cars, meclisteki konuşmasında, soygunun ardından yayımlanan ve "müzenin altyapısını güncelleyememesinin, sanat eserlerine yapılan aşırı harcamalarla daha da kötüleştiğini" belirten rapora da cevap verdi. Laurence des Cars, "Bu alımların sorumluluğunu tamamen üstleniyorum; bunlar ülkemizin ve koleksiyonlarımızın gururudur. Louvre'daki çalışmalar, ulusal koleksiyonların zenginleştirilmesiyle rekabet olarak görülmemelidir" dedi.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini, bunlar arasında izinsiz giriş önleyici cihazlar ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını önleyici bariyerler bulunacağını açıklamıştı.