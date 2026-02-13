  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Louvre Müzesi'nde "bilet dolandırıcılığı" şebekesi çökertildi
Takip Et

Louvre Müzesi'nde "bilet dolandırıcılığı" şebekesi çökertildi

Fransa'da polis, Paris'teki Louvre Müzesi'nde ziyaretçileri dolandırdığı belirlenen geniş çaplı "bilet dolandırıcılığı" ağına yönelik operasyonda, 2'si müze çalışanı 9 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Louvre Müzesi'nde "bilet dolandırıcılığı" şebekesi çökertildi
Takip Et

Müze yönetimi, soruşturmanın polise yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatıldığını, eldeki bulguların organize ve geniş kapsamlı dolandırıcılık şebekesine işaret ettiğini duyurdu.

Louvre'da çalışan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin "bilet dolandırıcılığı" şebekesine karıştıkları şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Le Parisien gazetesinde yer alan haberde de dolandırıcılık ağının, 2024 yazında faaliyete geçtiği ve özellikle Çinli ziyaretçilerin hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 13 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 50 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il tahminlerMeteoroloji'den 50 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak yağış ve rüzgar geliyor! İşte il il tahminlerGündem
Altın yükseliş arayışında: İşte 13 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın yükseliş arayışında: İşte 13 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 