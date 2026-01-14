Louvre Müzesi’nde giriş ücretleri AB ve diğer ülkeler için yükseldi

Paris’te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi’nde giriş ücretlerinde değişiklik yapıldı.

AB ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç dışından gelen ziyaretçiler için bilet fiyatı 32 Euro'ya yükseltildi. Müzeden edinilen bilgilere göre, bu ziyaretçilere yönelik rehberli grup gezilerinin ücreti ise 28 Euro oldu.

Fiyat artışının, Louvre Müzesi’nin bütçesine yıllık 15–20 milyon avro ek gelir sağlaması bekleniyor. Bu gelirlerin, tarihi binada yapılacak yatırımlara destek olması hedefleniyor.

İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve AB ülkelerinden gelen ziyaretçiler için giriş ücreti ise 22 avro olarak uygulanmaya devam edecek.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, geçen yıl yaptığı açıklamada, farklı ziyaretçi gruplarına yönelik giriş ücretlerinde fiyat farkı olacağını duyurmuştu. Benzer uygulamanın Versay ve Chambord sarayları gibi bazı tarihi binalarda da geçerli olacağı belirtildi.

Bazı Fransızlar ve turistler, Louvre’daki fiyat artışını AA muhabirine değerlendirdi.

Fransız Julia Estimado, 26 yaşından küçük ve öğrenci olduğu için müzeye ücretsiz girdiğini belirterek, bilet fiyatlarındaki artışın özellikle AB dışından gelen ziyaretçileri etkilediğini söyledi. Estimado, artışın kültüre erişimi sınırladığını vurgularken, “Ancak Louvre’da bu yıl yaşanan takı soygunuyla birlikte kasaları doldurmanın bir yolu.” yorumunu yaptı.

Venezuelalı turist Angel Sangronis, Paris’e ilk kez geldiğini belirterek, Avrupalılar ile diğer yabancılar arasındaki fiyat farkını adil bulmadığını dile getirdi. Sangronis, “Bu, adil değil.” dedi.

Güney Koreli turist Hyewon Lee ise sanat müzelerini sevmediğini ve öğrenci olarak giriş ücretini pahalı bulduğunu söyledi. Lee, müzede Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa adlı eserini görme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Güney Koreli Dahyeon Kang da Paris’i ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, müzeye giriş ücretlerinin artmasını olumlu karşıladığını söyledi.