Louvre Müzesi’nde giriş ücretleri yükseldi

Paris’te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi’nde giriş ücretlerinde değişiklik yapıldı.

AB ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç dışından gelen ziyaretçiler için bilet fiyatı 32 Euro'ya yükseltildi. Müzeden edinilen bilgilere göre, bu ziyaretçilere yönelik rehberli grup gezilerinin ücreti ise 28 Euro oldu.

Fiyat artışının, Louvre Müzesi’nin bütçesine yıllık 15–20 milyon Euro ek gelir sağlaması bekleniyor. Bu gelirlerin, tarihi binada yapılacak yatırımlara destek olması hedefleniyor.

İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve AB ülkelerinden gelen ziyaretçiler için giriş ücreti ise 22 Euro olarak uygulanmaya devam edecek.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, geçen yıl yaptığı açıklamada, farklı ziyaretçi gruplarına yönelik giriş ücretlerinde fiyat farkı olacağını duyurmuştu. Benzer uygulamanın Versay ve Chambord sarayları gibi bazı tarihi binalarda da geçerli olacağı belirtildi.