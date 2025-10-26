Louvre Müzesi'ndeki soyguna dair iki kişi tutuklandı

Fransız medyasına göre Paris’teki Louvre Müzesi’nden değerli mücevherlerin çalınmasıyla ilgili olarak iki erkek yakalandı.

Bu kişilerin, Apollo Galerisi’ndeki bir pencereye ulaşmak için sepetli vinç (cherry picker) kullanan suç çetesinin üyeleri olduğu düşünülüyor.

Le Parisien gazetesine göre, tutuklanan iki kişi Paris’in kuzey banliyösü Seine-Saint-Denis bölgesinden.

Fransa'da 19 Ekim'de maddi değeri 88 milyon euro olarak tahmin edilen tarihi eserler 7 dakikalık bir soygunla çalınmıştı. Hırsızlar, kaçarken bin 354 elmas ve 56 zümrütle süslü Eugénie tacını düşürmüş 7 parçayı ise kaçırmayı başarmıştı.

Çalınan mücevherlerin tam listesi şöyle:

Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense setinden taç

Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense safir setinden kolye

Kraliçe Marie-Amelie ve Kraliçe Hortense safir setine ait çift küpe

İmparatoriçe Marie Louise setinden zümrüt kolye

İmparatoriçe Marie Louise setinden bir çift zümrüt küpe

'Kutsal emanet broşu' olarak bilinen broş

İmparatoriçe Eugenie'nin fiyonklu broşu