  3. Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri artacak
Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri artacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne giriş ücretleri, Avrupa Birliği (AB) ve 3 ülke dışından gelen turistler için 14 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 45 oranında artacak.

Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri artacak
Ulusal basındaki haberlere göre Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin Yönetim Kurulu, müzeye giriş ücretlerinde 14 Ocak 2026'da değişiklik yapılmasını kabul etti.

Yeni düzenlemeye göre AB, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç dışından gelen ziyaretçiler için giriş biletleri söz konusu tarihten itibaren yüzde 45 artarak 32 Euro olacak.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, bu yılın başında yaptığı açıklamada, Louvre Müzesi'nin giriş ücretleri için farklı fiyatlar uygulanmasını istediğini dile getirmişti.

