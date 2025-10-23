Louvre skandalının ardından Fransa'da bir müze daha soyuldu

Müze çalışanları pazartesi sabahı binanın ön kapısının kırıldığını ve bir vitrinin parçalandığını fark etti. Çalınan koleksiyonun, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından bulunan “hazine koleksiyonu”na ait olduğu belirtildi.

Yetkililere göre, hırsızlar yalnızca değerli parçaları hedef aldı; müzede bulunan diğer eserler yerinde bırakıldı. Çalınan 1.633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam değerinin yaklaşık 90 bin Euro olduğu tahmin ediliyor.

Güvenlik zaafları tartışma yarattı

Fransa’nın kamu yayın kuruluşu Franceinfo’nun bildirdiğine göre Langres Belediyesi, soygunun “planlı ve hedefe yönelik” bir saldırı olduğunu açıkladı. Olay sonrası müze geçici olarak kapatılırken, güvenlik sistemlerinin yenilenmesi süresince gece denetimleri için özel bir güvenlik firması görevlendirildi.

Son haftalarda Fransa’da yaşanan üç büyük müze hırsızlığı, kültürel mirasın korunmasına ilişkin güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşıdı.

16 Ekim’de, Paris’teki Doğa Tarihi Ulusal Müzesinden 1,5 milyon Euro değerinde altın külçeler çalındı.

19 Ekim’de ise Louvre’daki Napolyon dönemine ait sekiz mücevher, gündüz vakti gerçekleştirilen bir baskınla çalındı.

21 Ekim’de de Langres’taki bu madeni para soygunu yaşandı.

Siyasilerden sert tepki

Art arda yaşanan hırsızlıklar, muhalefet partilerinden sert tepkilere neden oldu. Avrupa Parlamentosu Üyesi Marion Maréchal, Fransa’nın “dünyanın alay konusu hâline geldiğini” söyledi ve Louvre Direktörü Laurence Des Cars ile güvenlik şefi Dominique Buffin’in istifasını istedi.

Maréchal, Des Cars’ı “güvenlik deneyimi yerine çeşitlilik politikalarına öncelik vermekle” suçladı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella ise Louvre soygununu “devletin çöküşünün yansıması olan tahammül edilemez bir utanç” olarak nitelendirdi.

Fransa Kültür Bakanlığı’nın, müze güvenlik protokollerinin yeniden değerlendirilmesi için ülke genelinde bir inceleme başlatması bekleniyor.