  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Louvre soyguncusu, sosyal medya fenomeni ve eski güvenlik görevlisi çıktı
Takip Et

Louvre soyguncusu, sosyal medya fenomeni ve eski güvenlik görevlisi çıktı

Paris yakınlarında gözaltına alınan bir zanlının, Louvre Müzesi’nden 88 milyon Euro değerinde mücevher çalınmasıyla ilgili olarak tutuklandığı açıklandı. Fransız basınına göre zanlı, sosyal medyada “Doudou Cross Bitume” adıyla tanınan bir fenomen ve geçmişte Pompidou Merkezi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Louvre soyguncusu, sosyal medya fenomeni ve eski güvenlik görevlisi çıktı
Takip Et

Yetkililer tarafından Abdoulaye N. olarak tanımlanan 39 yaşındaki zanlı, 19 Ekim’deki soygundan altı gün sonra Paris’in kuzey banliyösü Aubervilliers’deki evinde gözaltına alındı.
Hakkında “örgütlü hırsızlık” ve “suç amaçlı iş birliği” suçlamaları bulunuyor.

Savcılığa göre, zanlının DNA’sı müze vitrinlerinden birinde ve olay yerinde bulunan bazı eşyalar üzerinde tespit edildi. Olay yerinde ayrıca eldiven, reflektör yelek ve metal kesiciler bulundu.

Dört kişilik ekibin yedi dakikalık planı

Soygunu gerçekleştiren ekibin dört kişiden oluştuğu, iki kişinin Louvre’un Apollo Galerisi’ndeki bir pencereyi ve iki cam vitrinini kırdığı, diğer ikisinin ise motorlarla kaçışı sağladığı bildirildi.
Tüm operasyonun yedi dakikadan kısa sürdüğü açıklandı.

Çalınan mücevherler arasında;

Napolyon Bonapart’ın eşi Marie Louise’e hediye ettiği zümrüt ve elmas kolye,

Napolyon III’ün eşine ait 212 inci ve yaklaşık 2.000 elmasla süslü taç da bulunuyor.

Fenomen motor tutkunu çıktı

Fransız gazetesi Le Parisien ve BFMTV, zanlının sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan bir semt figürü olduğunu yazdı.

“Toujours plus près du bitume” (Asfalta her zaman daha yakın) sloganıyla çektiği videolarda Yamaha TMax marka güçlü bir scooter kullanıyor — bu modelin aynı zamanda soyguncuların kaçış aracı olarak da kullanıldığı belirtildi.

Bazı videolarında spor tavsiyeleri veren Abdoulaye N., daha önce UPS, Toys R Us ve Pompidou Sanat Merkezi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışmış. Komşuları, onun için “yardımsever ve dürüst biri” ifadelerini kullandı.

Sabıka kaydı kabarık

Fransız basını, zanlının geçmişte 15 ayrı suçtan sabıka kaydına sahip olduğunu bildirdi. Bunlar arasında:

Uyuşturucu bulundurma ve taşıma,

Ehliyetsiz araç kullanma,

Kamu güvenliğini tehlikeye atma ve

2014’te bir kuyumcu soygunu yer alıyor.

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, zanlının sorgusunda “kısmen suçunu kabul ettiğini” ancak detay vermekten kaçındığını açıkladı. Aynı 2014 soygunundan hüküm giymiş bir diğer şüpheli de geçen hafta yakalanmıştı.

Beccuau, zanlıların profillerinin “profesyonel organize suç şebekelerine” benzemediğini belirterek, olayın “arka planda bilinmeyen bir beyin tarafından planlanmış olabileceğini” söyledi.

Dava ertelendi

Abdoulaye N.’nin, daha önce 2019’da gözaltında bulunduğu sırada hapishane eşyalarına zarar verme suçlamasıyla yargılandığı davanın, “yoğun medya ilgisi” nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Soruşturma sürerken, çalınan mücevherlerin henüz bulunamadığı bildirildi.

Hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdüHemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdüDünya

 

Bakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi! İşte ürünlerBakanlık tek tek açıkladı: Zeytinyağı üretiminde usulsüzlük yapan 15 firma ifşa edildi! İşte ürünlerGündem
Rakam 32 bin TL'ye kadar çıktı! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte rakamlar...Rakam 32 bin TL'ye kadar çıktı! En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte rakamlar...Ekonomi
Motorine dev zam kapıda: İşte 6 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine dev zam kapıda: İşte 6 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıGündem
Altın kritik seviyeye yaklaştı: Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın piyasasında son durumAltın kritik seviyeye yaklaştı: Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın piyasasında son durumEkonomi

 

Dünya
Washington'daki ulusal muhafızların görev süresi uzatıldı
Washington'daki ulusal muhafızların görev süresi uzatıldı
Ayı saldırılarında 13 kişi ölmüştü: Japonya'da polislere silah kullanma izni verildi
Ayı saldırılarında 13 kişi ölmüştü: Japonya'da polislere silah kullanma izni verildi
Trump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğar
Trump’tan küresel uyarı: Gümrük vergilerini kaybedersek dünya için yıkıcı sonuçlar doğar
Miss Universe’te kriz çıktı: Meksika Güzeli’ne “aptal” dendi, yarışmacılar salonu terk etti
Miss Universe’te kriz çıktı: Meksika Güzeli’ne “aptal” dendi, yarışmacılar salonu terk etti
Filipinler’de tayfun dehşeti: Kalmaegi 114 can aldı
Filipinler’de tayfun dehşeti: Kalmaegi 114 can aldı
Hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü
Hemşire 'iş yükünü azaltmak için' 10 hastayı öldürdü