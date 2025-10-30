Louvre soygunu: Yakalanan 2 şüpheli suçlarını kısmen kabul etti

Fransa'daki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen soyguna yönelik soruşturma sürüyor. Paris savcısı Laure Beccuau yaptığı açıklamada, "Müzedeki soyguna karıştığı şüphesiyle Pazar günü gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmayı yürüten ekibe olayla ilgilerini kısmen kabul ettiklerini söyledi" dedi. Paris savcısı Laure Beccuau, mücevherlerin henüz bulunamadığını ve soyguna güvenlik kameralarına yakalanan 4 kişiden fazlasının karışmış olabileceğini aktararak, buna çalınan mücevherleri teslim almayı bekleyenlerin de dahil olabileceğini göz ardı etmediğini belirtti. Savcı Beccuau, şüphelilerin sabıka kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "Kimlikleri, soruşturma sırasında elde edilen DNA örnekleriyle tespit edildi" dedi.

Şu ana kadar hırsızlığın içeriden bir iş olduğuna dair hiçbir kanıtın bulunmadığını kaydeden Laure Beccuau, "Müzede çalışan kimsenin suç ortağı olduğuna dair delil yok" şeklinde konuştu.

Savcı, soruşturmanın bu aşamasında, soygunun içeriden bir iş olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını aktararak, "Mücevherler henüz elimizde değil. Ancak bulunacaklarına ve yeniden Louvre Müzesi'ne döneceklerine dair umudumu koruyorum" ifadelerini kullandı.

Hırsızların kaçarken düşürdüğü 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacın gördüğü hasarın hala değerlendirildiğini açıklayan Beccuau, pazar günü yapılan tutuklamalar sırasında, davayla ilgili bilgilerin "erken ifşa edilmesini" eleştirerek, bunun mücevherlerin bulunması ve hırsızların yakalanması çabalarını engellediğini söyledi.

Olay nasıl olmuştu?

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 hırsız, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar, 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

Müze müdürü istifa etmişti

Müze Müdürü Laurence des Cars soygunun ardından yaptığı açıklamada, "Pazar günü, müze profesyonellerinin en çok korktuğu şey yaşandı. Koruduğumuz eserler çalındı. Bu bizim için büyük bir yara" ifadelerini kullanmıştı.

Mayıs 2021'de Louvre tarihinin ilk kadın başkanı olarak göreve gelen des Cars, hırsızlığın güvenlik protokollerine rağmen gerçekleşmesini "kaçınılmaz değil, engellenebilir bir başarısızlık" olarak nitelendirmiş, "Müzeler asla bir kale değildir. Onlar doğası gereği açık mekanlardır. Ancak bu, zaafları görmezden geleceğimiz anlamına gelmez" diyerek, müze bünyesinde kalıcı bir polis karakolunun kurulması çağrısında bulunmuştu. Müze Müdürü Des Cars, olayın ardından istifasını hem Kültür Bakanlığı'na hem Cumhurbaşkanlığı'na sunduğunu, ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.