Lübnan: 500 binden fazla Suriyeli mülteci ülkelerine döndü

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 2011’den bu yana devam eden Suriyeli mülteci krizinde ilk defa geri dönüşlerin somut verilerle belgelenebildiğini belirtti. Bakan, istatistiklerin Genel Güvenlik Genel Müdürlüğü kayıtlarına dayandığını ifade ederek, 2025 yılı içinde yarım milyonu aşkın Suriyeli mültecinin güvenli ve kalıcı bir yöntemle Lübnan’ı terk ettiğini vurguladı.

Bakan Sayed, bu geri dönüşlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kayıtlarından silinme işlemleriyle de doğrulandığını kaydetti. Yapılan denetim ve takipler sonucunda, sadece 2025 yılında toplam 501 bin 603 Suriyeli mültecinin ülkeyi terk ettiği tespit edildi.

Sayed, bu tablonun planlı hükümet çalışmaları ve net bir politikanın sonucu olduğunu belirterek, sürecin hem Lübnan hem de mülteciler açısından önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Bakan, benzer bir örneğin daha önce görülmediğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, Sayed, ilgili hükümet komitesinin 2026 yılında da Şam yönetimi ve uluslararası iş birlikleriyle süreci takip edeceğini açıkladı. Geri dönüşlerin organize ve kalıcı bir şekilde yürütülmesinin, hem dönen mültecilerin onurunu koruyacak hem de Lübnan’ın ulusal çıkarlarına hizmet edecek şekilde planlandığını dile getirdi.