Lübnan: Ateşkes müzakereler için ilk ve zorunlu adımdır

Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulması amacıyla yürütülen diplomatik süreçte, Beyrut yönetimi tavrını ateşkesin önceliği üzerine kuruyor. Cumhurbaşkanı Avn, uluslararası topluma yaptığı çağrıda, Lübnan ordusunun güney sınır hattında tam yetkiyle konuşlanabilmesi için askeri operasyonların derhal son bulması gerektiğini ifade etti. İlan edilen geçici sessizlik hallerinin kalıcı bir anlaşmaya dönüştürülmesi için yürütülen temaslarda, Lübnan tarafı önce huzur, sonra masa stratejisini izliyor. Bu duruş, sadece bir güvenlik talebi değil, aynı zamanda Lübnan devletinin kendi topraklarındaki karar verici tek meşru aktör olma iradesini de temsil ediyor. Bölgedeki askeri tırmanışın sivil altyapıya verdiği zarar gün geçtikçe büyürken, Avn’ın ateşkes ısrarı diplomatik masadaki en güçlü kozu olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı, Lübnan'ın artık kendi adına karar vererek müzakere yürüttüğünü belirterek devlet otoritesinin tesisi konusundaki kararlılığını yineliyor.

Güney sınırında müzakere ve egemenlik dengesi

Cumhurbaşkanı Avn, müzakerelerin Lübnan’ın zayıflığı veya tavizi olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, sürecin temel hedefini toprak bütünlüğünün korunması olarak tanımlıyor. Yapılan üst düzey görüşmelerde, İsrail’in güneydeki yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürmesinin müzakere zeminini dinamitlediği açıkça dile getiriliyor. Lübnan yönetimi, bir yandan ateşkese bağlılığını yinelerken diğer yandan karşı tarafın saldırılarını durdurması için uluslararası baskının artırılmasını talep ediyor. Müzakere masasının asıl başarısının, Lübnan ordusunun uluslararası sınır hattına kadar olan bölgede tam denetim sağlamasıyla ölçüleceği vurgulanıyor. Bu stratejik denge, Lübnan’ın artık başkalarının çatışma sahası olmayacağı yönündeki yeni devlet doktrininin bir yansıması olarak görülüyor. Avn, bu süreçte hiçbir karış topraktan feragat edilmeyeceğinin altını çizerek ulusal birliği koruma mesajı veriyor.

Doğrudan görüşme önerilerine mesafeli duruş

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, krizin tarafları arasında doğrudan bir görüşme yapılması yönündeki uluslararası telkinlere karşı oldukça temkinli bir tutum sergiliyor. Avn, güvenlik şartları tam olarak sağlanmadan ve sahadaki saldırılar tamamen durmadan liderler düzeyinde bir temasın sağlıklı sonuç vermeyeceğini savunuyor. Beyrut yönetimi, askeri alanda elde edilemeyen siyasi kazanımların masa başında karşılıksız verilmesinden kaçınıyor ve bu tür erken hamlelerin iç istikrara zarar verebileceği uyarısında bulunuyor. Bunun yerine elçiler ve teknik heyetler düzeyinde yürütülen dolaylı görüşmelerin devam etmesi, Lübnan’ın mevcut önceliği olarak kalıyor. Siyasi iradenin bu mesafeli duruşu, müzakere sürecinin bir devlet politikası olarak yürütüldüğünü ve bireysel çıkışlardan kaçınıldığını kanıtlıyor. Sürecin her aşamasında teknik verilerin ve saha gerçeklerinin esas alınması, Lübnan’ın pazarlık gücünü diri tutuyor.

Sahadaki askeri gerçeklik ve barış arayışı

Cumhurbaşkanlığı kanadından gelen ateşkes ve müzakere mesajlarına rağmen, sahadaki askeri hareketlilik barışın ne kadar hassas bir dengede olduğunu gösteriyor. Karşılıklı operasyonların gölgesinde kalan diyalog çabaları, tarafların verilen sözlere ne kadar sadık kalacağı sorusunu gündemde tutuyor. Avn, Lübnan ordusunun güneydeki etkinliğini artırarak devlet otoritesini ülke geneline yayma planını devreye sokmak için tam bir çatışmasızlık ortamının şart olduğunu yineliyor. Barışın tesisi için gösterilen bu irade, Lübnan halkı için sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda yıkılan şehirlerin yeniden inşası için tek çıkış yolu olarak görülüyor. Siyasi iradenin ateşkese olan sarsılmaz bağlılığı, bölgesel krizin topyekun bir yıkıma dönüşmesini engelleyen en önemli bariyerlerden biri niteliği taşıyor. Sonuç olarak, diplomatik metinler ile cephedeki uygulama arasındaki farkın kapanması, Lübnan krizinin çözümündeki en kritik viraj olarak kalmaya devam ediyor.