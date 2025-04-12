Lübnan bankacılık sektörü yeniden yapılandırılıyor

Lübnan hükümeti, bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Enformasyon Bakanı Paul Markus, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Birkaç hafta içinde Lübnan'ın, ekonomisinin, bankacılık sektörünün, özellikle de küçük mevduat sahiplerinin ihtiyaç duyduğu reform paketini hayata geçireceklerini aktaran Markus, hükümetin halihazırda mali açığı kapatacak ve mali istikrarın yeniden sağlanmasına olanak sağlayacak bir yasa tasarısı hazırlamaya çalıştığını belirtti.

Markus, söz konusu yasa tasarısının aynı zamanda Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) beklentileriyle de uyuştuğunu ifade etti.

Hükümetin daha önce hesapverebilirlik için şart olan "banka gizlilik yasası" tasarısını onayladığını hatırlatan Markus, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında da Lübnan'daki bankaların statüsünü yeniden düzenlemeye ilişkin yasa tasarısının onaylandığını söyledi.

İlk defa hükümet tarafından bankaların statüsünü düzenleme ve yeniden yapılandırmaya dair bir yasa tasarısının onaylandığına dikkati çeken Markus, "Bu adım, 1967'de Intra Bank'ın iflasından bu yana yasal hükümlerin parçalanmış olduğu uzun süredir var olan yasal boşluğu dolduruyor." dedi.

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'da ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

Ancak Lübnan lirasının dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı nedeniyle mudiler paralarının hesaplarda eridiğini belirterek hesaplarındaki parayı hükümetin belirlediği kur üzerinden Lübnan lirası olarak değil dolar olarak çekmek istiyor.