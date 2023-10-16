Lübnan Başbakanı Mikati'den cephe açıklaması: Maceranın kimseye faydası yok

İsrail-Filistin çatışması 10. gününde de devam ederken, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerginlik de artıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'daki istikrar ve güveni korumak için hükümetin sürekli ilgili taraflarla temas halinde olduğunu bildirdi.

Mikati'nin İsrail ve Lübnan sınırında artan gerginliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki İsrail sınırı üzerinde meydana gelen endişe verici gelişmeler karşısında hükümetinin "sessiz ve eli kolu bağlı durmadığını" kaydeden Mikati, "Hükümet, Lübnan'daki istikrarı korumak ve Gazze'deki savaşın etkilerinden uzak kalabilmek için sürekli bir şekilde içerden ve dışardan (ilgili taraflarla) temas halinde." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da Filistin ile dayanışma konusunda tam bir birliğin olduğunu aktaran Mikati "Lübnan'ın güneyinden (İsrail'e karşı) cephe açma macerasının kimseye faydası yok. Çünkü Lübnanlıların bunu kaldıracak gücü yok." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'ın "kaosun ortasında" ve bölgenin de genel olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Mikati, ne olacağına dair kimsenin bir öngörüde bulunmasının mümkün olmadığını ancak kesin olan şeyin İsrail'in kışkırtıcı saldırılarını artırmaya çalıştığını kaydetti.