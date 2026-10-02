Lübnan Başbakanı Salam’dan İsrail’e çağrı: Çekilme takvimi belirlenmeli

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Lübnan Başbakanı Nevaf Salam, İsrail ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Salam, İsrail’in Lübnan topraklarından çekilmesi konusunda açık bir takvimin belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Lübnan Başbakanı ayrıca İsrail’in yıkım faaliyetlerini durdurması ve pilot bölgelerin kapsamını genişletmesi çağrısında bulundu.

Görüşmeler devam ediyor

Lübnan hükümeti ile İsrail arasındaki temasların, ABD’nin de dahil olduğu müzakere çerçevesi kapsamında sürdüğü belirtildi.

Salam, mevcut çerçevenin hukuki anlamda bir anlaşma veya antlaşma olmadığını, müzakerelerin yürütülmesine yönelik bir çerçeve niteliği taşıdığını ifade etti. Bu çerçevede İsrail’in kademeli olarak Lübnan’dan çekilmesi öngörülüyor.

İsrail’in faaliyetleri gündemde

Lübnan tarafı, İsrail’in ülkedeki faaliyetlerinin devam ettiğini belirtiyor. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de İsrail’in saldırı ve ihlallerinin sürdüğünü, bazı köylerde yıkım ve tarım arazilerine yönelik zararların devam ettiğini söyledi. Berri, istikrarın sağlanması için İsrail’in saldırılarını durdurması ve uluslararası sınıra çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Müzakerelerde hedeflenen sonuç alınamadı

Lübnan Başbakanı, görüşmelerden henüz arzu edilen sonuçların çıkmadığını belirtti. İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından tamamen çekilmediğini söyleyen Salam, müzakerelerin devam ettiğini ve hükümetin Lübnan’ın bölgesel çatışmaların alanına dönüşmesini engellemeyi amaçladığını kaydetti.

Washington sürecin içinde

Müzakere sürecinde ABD de aktif rol oynuyor. ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa ile Lübnan'daki ABD askeri koordinasyon grubunun başındaki General Joseph Clearfield, Salam ile görüşerek müzakerelerin askeri boyutunu ve güney Lübnan'daki gelişmeleri ele aldı.