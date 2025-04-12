Lübnan Başbakanı Selam'dan "Taif Anlaşması'nın tüm maddelerini uygulama" çağrısı

Başbakan Selam, Lübnan'da 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaşın başlamasının 50. yılı münasebetiyle başkent Beyrut'taki Milli Kütüphanede açılan resim sergisine katıldı.

Serginin açılışında konuşan Selam, 50 yıl önce Lübnan'ın her bölge ve grubunu 15 yıl boyunca bölen kanlı bir savaşın başladığını hatırlattı.

Söz konusu iç savaşta on binlerce insanın öldüğü, yüz binlerce insanın yerinden edildiği ve hala kayıp vatandaşların olduğuna dikkati çeken Selam, "Aslında sorunun temelinde devletin yokluğu yatıyordu. Bu nedenle de devleti geri getirmenin dışında bir çözüm olamaz." ifadelerini kullandı.

"Taif Anlaşmasının tüm maddelerini uygulayalım"

İç savaşı durduran Taif Anlaşmasının aynı zamanda devletin yeniden inşasını da içerdiğinin altını çizen Selam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O halde Taif Anlaşmasının tüm maddelerini uygulayalım. Taif Anlaşması'nın metnine veya ruhuna aykırı olarak uygulananları düzeltelim ve ortaya çıkan boşlukları kapatmaya çalışalım. Taif Anlaşması, Lübnan devletinin tüm topraklarında kontrolü sağlamasını içeriyor. Bunu uzun süre yapamadık, bugün şunu vurgulamak gerekir ki gerçek devlet ancak silahları meşru silahlı kuvvetlerin tekelinde tutmakla olur."

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaş, 1989 yılında Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde Taif Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona erdi. Ancak anlaşma etkin olana kadar gruplar arasında çatışmalar bir süre daha devam etti.

Lübnan'da 1975-1990 yılları arasında süren iç savaşta 150 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, yüz binlercesinin yaralandığı, bir milyondan fazla insanın da ülkesini terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.