Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail ile müzakereleri yeniden başlatmaya hazırız

Lübnan Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Avn, Danimarka, İsveç ve Norveç büyükelçilerini kabul ederek önemli açıklamalarda bulundu. Avn, İsrail’in Beyrut’taki Dahiye bölgesi ile ülkenin güneyi ve doğusundaki Bekaa vadisine yönelik saldırılarının amacına ulaşamayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan'ın bazı büyük ülkelere ve Birleşmiş Milletler'e (BM) İsrail'in saldırılarını durdurmak hedefiyle, gerekli güvenlik konularının ele alınacağı müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ilettiğini belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 100 kişi artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini duyurmuştu.