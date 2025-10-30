  1. Ekonomim
Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, orduya, İsrail güçlerinin karadan ülke topraklarına girmesine karşı koyması talimatını verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan orduya "İsrail güçlerinin ülke topraklarına girmesine karşı koyun” talimatı
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Belida beldesine düzenlediği baskının ardından Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel ile bir araya geldi.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede Avn, bir kişinin hayatını kaybettiği baskın hakkında Heykel'den bilgi aldı.

Baskının İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından biri olduğunu vurgulayan Avn, ordudan ülke topraklarına yönelik herhangi bir İsrail sızmasına karşı koyarak, Lübnan'ın egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini korumasını istedi.

İsrail ordusu gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida bölgesinde belediye binasına zırhlı araçlarla baskın düzenlemiş, olayda 1 görevli hayatını kaybetmişti.

