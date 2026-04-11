Lübnan: İsrail ile müzakere tarihinin belirlenmesi için ilk toplantı salı günü yapılacak

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın ateşkes ilanı ve İsrail ile doğrudan müzakerelere gidilmesini öngören girişimi ile son dönemde artan İsrail saldırıları çerçevesinde yürüttüğü uluslararası temaslar doğrultusunda, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanlığı’nı Lübnan ile İsrail arasında ara bulucu olarak görevlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, Avn'ın talimatıyla Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter arasında, ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa'nın da katılımıyla yerel saatle 21.00’de bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gelecek salı günü ilk toplantının yapılması konusunda mutabakata varıldığı, toplantıda ateşkes ilanı ile Lübnan ve İsrail arasında müzakerelerin başlama tarihinin ele alınacağı ifade edildi.